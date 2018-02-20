Появились кадры с места получения посадочного талона помощником главы Якутии

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Посадочный талон, который отказался предъявить помощник главы Якутии Евгений Шигапов, был им получен в соответствие со всеми правилами. Это видно из кадров видео с места получения документа, пишут «Известия».

Речь идет об инциденте на рейсе Москва – Якутск компании «Аэрофлот», в результате которого с него был снят Шигапов. Он, а также глава Якутии Егор Борисов и его супруга, придя последними к месту посадки, отказались предъявить посадочные талоны, при этом Шигапов пытался прорваться в кабину пилота.

Пассажиры махали перед персоналом служебными удостоверениями и оскорбляли сотрудников аэропорта.