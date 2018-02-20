Россиянам не достались медали Олимпиады в танцах на льду

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Россиянам Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьеву не достались медали Олимпийских игр в Пхенчхане в танцах на льду. Об этом сообщает «Интерфакс».

Российские спортсмены оказались лишь на пятом месте с результатом 186,92 балла. «Золото» в соревнованиях спортивных пар досталось паре фигуристов из Канады Тесса Вертью/Скотт Моир, установившей мировой рекорд с суммой баллов 206,07.

Серебряную медаль увозит французский дуэт Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. «Бронзу» завоевали американцы Майя Шибутани и Алекс Шибутани.