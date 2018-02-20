СМИ ФРГ констатировали отсутствие результата от дребезжащей речи Порошенко в Мюнхене

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). «Дребезжащая обвинительная речь в адрес России» в почти пустом зале Мюнхена не дала никакого результата, а лишь опечалила собравшихся. Так прокомментировала выступление Президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности газета Die Zeit.

Как отмечает РИА «Новости», обозреватель издания Михаэль Туманн выразил мнение, что слова Порошенко были «не очень разумными». После окончания речи зал, по словам Туманна, вяло аплодировал и не задавал вопросов.

Журналист назвал сложившееся положение «печальным и даже опасным как для Украины, так и для Европы». Это касается того факта, что европейцы потеряли всякий интерес к ситуации на востоке страны.

На конференции Порошенко, в частности, призвал запретить российский флаг по всему миру. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это сравнила его с коммивояжером, который всегда возит что-нибудь с собой.