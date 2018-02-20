(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Казань впервые примет участие в марафоне «Корзина доброты», который пройдет 3 марта во всех магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал директор Приволжского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Торопов.

Акция организована компанией X5 Retail Group, которая управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», и Фондом продовольствия «Русь».

Общегородской марафон пройдет 3 марта с двух часов дня до шести вечера. Для участия в нем казанцам достаточно будет купить продукты с длительными сроками годности в одном из магазинов и передать их волонтерам прямо в закассовой зоне. Все собранные продукты будут переданы одиноким и малообеспеченным пенсионерам, проживающим в различных районах Татарстана.

Для тех, кто не сможет в это время посетить магазины, будет работать сайт корзинадоброты.рф, где можно будет приобрести и пожертвовать нуждающимся продуктовые наборы стоимостью от 150 до 2000 рублей.

На сегодняшний день в Татарстане проживают порядка 940 тысяч пожилых людей — это треть всего населения республики. 70 тысяч из них – одинокие и малообеспеченные.

«В основном большинство таких граждан проживают в сельских районах нашей республики. Есть они, конечно, и в крупных городах. Каждый год мы, органы социальной защиты, проводим встречи с такими гражданами, обсуждаем их проблемы и стараемся, естественно, их решить», – рассказала замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Андреева.

Пожилые одинокие люди нуждаются в помощи в восстановлении документов, решении различных жилищных проблем, в лекарствах и продуктах.

«Сегодня такие акции для них действительно очень нужны. Мы благодарны и Фонду продовольствия, и нашим партнерам в решении подобных вопросов, поскольку для пенсионеров такая помощь очень важна»,– отметила замминистра.

По итогам акции планируется обеспечить продуктами первой необходимости около 2 тысяч одиноких людей, проживающих в пяти районах Татарстана: Алькеевском, Зеленодольском, Рыбно-Слободском, Кайбицком и Высокогорском.

Для помощи в проведении акции Фонду продовольствия «Русь» потребуется 600 волонтеров. На данный момент уже откликнулись около 200 человек из вузов, колледжей и благотворительных организаций города.

«Казань – уникальный город в плане толерантности, где соединены представители разных религий, которые работают сообща. В подготовке марафона мы сотрудничаем и с православными, и с мусульманскими волонтерскими организациями», – отметила руководитель Фонда продовольствия «Русь» Виктория Кисько.

Чтобы стать волонтером, нужно зарегистрировать на сайте фонда и уделить четыре часа в день проведению акции. Помощь волонтеров также потребуются 4 марта для расфасовки продуктов. О доставке продуктов позаботятся социальные работники и волонтеры, часть из которых окажет помощь в доставке на личных автомобилях.