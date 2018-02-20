Продуктовый марафон поможет собрать еду одиноким пенсионерам из глубинки Татарстана

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Как минимум две тысячи одиноких стариков из пяти районов Татарстана получат продуктовые наборы в рамках марафона «Корзина доброты», который пройдет 3 марта во всех магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» города Казани. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал директор Приволжского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Торопов.



«В 2015 году X5 Retail Group и фонд продовольствия “Русь” запустили социальный проект “Корзина доброты”. В прошлом году 80 тонн продуктов получили люди, которые больше всего в этом нуждались. Сейчас же проект выходит на новый уровень – в марафоне примут участие все без исключения магазины торговых сетей “Пятерочка”, “Перекресток” и “Карусель” в городе», – рассказал Дмитрий Торопов.



Продовольственные марафоны «Корзина доброты» пройдут в этом году еще в четырех мегаполисах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Москве.

Партнером акции выступает Фонд продовольствия «Русь» – первый в стране «банк еды». Волонтеры фонда с 2012 года помогают нуждающимся, собирая для них помощь в виде наборов нескоропортящихся продуктов.



Чтобы присоединиться к марафону, казанцам достаточно будет прийти в магазины «Пятерочка», «Перекресток» или «Карусель» 3 марта с 14.00 до 18.00, купить и тут же передать нескоропортящиеся продукты волонтерам. В дальнейшем соцработники и волонтеры «Руси» доставят их малообеспеченным пожилым людям.



«Если вы не успели попасть в магазин, но хотите помогать одиноким пожилым людям из глубинки, можно воспользоваться сайтом корзинадоброты.рф. Там представлены продуктовые наборы от 150 до 2000 рублей, которые можно оплатить и пожертвовать фонду», – объяснил директор Приволжского дивизиона торговой сети «Пятерочка».