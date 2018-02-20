Украина выступила против введения белорусских миротворцев в Донбасс

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Введение миротворцев из Белоруссии в Донбасс невозможно по причине того, что страна состоит в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Высказывание заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль приводит RT.

По ее словам, государства, входящие в ОДКБ, не могут участвовать в миротворческой миссии ООН.

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности направить своих миротворцев в Донбасс для разграничения конфликтующих сторон.