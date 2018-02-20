В Доме Правительства подведут итоги участия Татарстана в форуме «Сочи-2018»

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Итоги участия Татарстана в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018» подведут сегодня в Доме Правительства РТ, сообщается на сайте Кабинета Министров РТ.

Форум проходил два дня – 15 и 16 февраля – и собрал 6123 участника из 64 стран мира. Деловая программа включала в себя 55 мероприятий, объединенных в три направления: «Бизнес в регионах. Придать новый импульс»; «Улучшая качество жизни» и «Новая региональная политика: совершенствуя управление».

Президент Татарстана провел ряд встреч. Так, с министром экономического развития России Максимом Орешкиным речь шла о разработке в стране единого механизма развития территорий с преференциальными условиями ведения предпринимательской деятельности.

С председателем совета директоров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» Андреем Комаровым Минниханов обсудил вопросы взаимодействия по ряду перспективных совместных проектов.

Во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в РФ Паскуале Терраччано затронули перспективы дальнейшего развития итальянского бизнеса в Татарстане. Например, в области нефтехимии, нефтепереработки, автомобилестроении, шинном производстве, медицине и пр.

О том, что нужно активизировать отношения, говорил Рустам Минниханов и с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в РФ Гарри Коренном. Он предложил Казань в качестве места проведения очередного заседания российско-израильской межправительственной комиссии и пригласил израильский бизнес на ознакомительный тур по республике.

Генеральный директор «Метро Кэш энд Керри Россия» Джери Калмис с потенциалом Татарстана уже знаком. Во время встречи с Миннихановым он рассказал о планах компании по расширению бизнеса в РТ.

Состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего взаимодействия и между Президентом Татарстана и главой автономно-территориального образования Гагаузия (Республика Молдова) Ириной Влах. Рустам Минниханов получил приглашение принять в июне участие в форуме российских регионов – партнеров Гагаузии.

Татарстан, «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и автономная НКО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» на сочинской площадке подписали меморандум о взаимодействии. Было также подписано четырехстороннее соглашение о создании межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ», объединившее усилия трех регионов страны: Республику Татарстан, Московскую и Саратовскую области.

Рустам Минниханов, кроме того, принял участие в панельной сессии «Легко ли быть предпринимателем? Взгляд бизнеса и власти» под модерацией Германа Грефа и в сессии «Моногорода: проектируем будущее». Также он был активным участником встречи Премьер-министра России Дмитрия Медведева с главами регионов страны.