Фарид Мухаметшин поздравил Рината Тазетдинова с юбилеем

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Каждый образ, созданный Ринатом Тазетдиновым, внес огромный вклад в обогащение театральной культуры. Об этом заявил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин на юбилейном вечере, посвященном 80-летию со дня рождения народного артиста Татарстана и России, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«В каждой работе, в которой нет ни единой фальши, зритель, безусловно, чувствует вашу душевную теплоту. Работая в Камаловском театре, на этой сцене, вы воспитали не одно поколение зрителей, которые с уважением и любовью относятся к театральному искусству», – подчеркнул глава Госсовета РТ, поздравляя юбиляра.

Мухаметшин напомнил о том, что Тазетдинов более 20 лет возглавлял Союз театральных деятелей Татарстана. По мнению главы парламента республики, артист внес огромный вклад в развитие театрального искусства, а также в решение многих насущных вопросов.

Председатель Госсовета выразил благодарность супруге юбиляра Раисе ханум, которая всегда была для него опорой. «Ваша семья для всех нас является образцом для подражания», – сказал он. Мухаметшин пожелал семье юбиляра крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Ранее стало известно, что ведущий актер Камаловского театра награжден орденом Дружбы.