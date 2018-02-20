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Фарид Мухаметшин поздравил Рината Тазетдинова с юбилеем

20 февраля 2018, 14:37 , Фото: Салават Камалетдинов

Фарид Мухаметшин поздравил Рината Тазетдинова с юбилеем Председатель Госсовета РТ уверен, что каждый образ, созданный актером, внес огромный вклад в обогащение театральной культуры.
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(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Каждый образ, созданный Ринатом Тазетдиновым, внес огромный вклад в обогащение театральной культуры. Об этом заявил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин на юбилейном вечере, посвященном 80-летию со дня рождения народного артиста Татарстана и России, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«В каждой работе, в которой нет ни единой фальши, зритель, безусловно, чувствует вашу душевную теплоту. Работая в Камаловском театре, на этой сцене, вы воспитали не одно поколение зрителей, которые с уважением и любовью относятся к театральному искусству», – подчеркнул глава Госсовета РТ, поздравляя юбиляра.

Юбилейный вечер 80 летия Рината Тазетдинова

Мухаметшин напомнил о том, что Тазетдинов более 20 лет возглавлял Союз театральных деятелей Татарстана. По мнению главы парламента республики, артист внес огромный вклад в развитие театрального искусства, а также в решение многих насущных вопросов.

Председатель Госсовета выразил благодарность супруге юбиляра Раисе ханум, которая всегда была для него опорой. «Ваша семья для всех нас является образцом для подражания», – сказал он. Мухаметшин пожелал семье юбиляра крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Ранее стало известно, что ведущий актер Камаловского театра награжден орденом Дружбы.


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