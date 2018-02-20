Сооснователь группы «Кино» снимет фильм «Цой»

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В марте этого года начнутся съемки фильма «Цой», продюсером которого выступит один из основателей группы «Кино» Алексей Рыбин, сообщает РИА «Новости».

По словам музыканта, съемки начнутся в марте. Сейчас им предшествует серьезная подготовка. В картине будет задействовано много актеров и массовки. В съемках принимают участие молодые петербургские театральные актеры.



Музыкант подчеркнул, что это будет фильм о Цое, а не о его окружении. «<…> Наша картина – это путь, путь воина, хотя и в ленинградских хрущевках и сталинках», — добавил Рыбин.

Игорь Гудков и Елена Мельникова стали сопродюсерами Алексея Рыбина.

Ранее в Сети обнародованы первые кадры фильма Кирилла Серебренникова о Цое под названием «Лето». В основу сюжета лег любовный треугольник между Цоем, музыкантом Майком Науменко и его женой Натальей. Алексей Рыбин категорически запретил использовать свой образ в этой истории, а Борис Гребенщиков назвал фильм «ложью».