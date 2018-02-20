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Культура

В Музее естественной истории РТ для первоклассников пройдут квесты, мастер-классы и лекции

20 февраля 2018, 06:20

24 февраля посетители музея в рамках программы «Профессия: военнослужащий» встретятся с начальником клуба войсковой части 5598 Ильдаром Хадиятуллиным.
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(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). С 20 по 25 февраля Музей естественной истории Татарстана приглашает первоклассников на «Первоклассные каникулы», сообщает пресс-служба музея.

20 февраля стартует квест-путешествие по музею с путеводителем. С 20 по 23 февраля будет работать комната открытий, для детей пройдут занятия с микроскопами. 21 февраля состоится интерактивное занятие по книге Виталия Бианки «Репортаж со стадиона "Жукамо"».

24 февраля маленькие посетители музея в рамках программы «Профессия: военнослужащий» встретятся с начальником клуба войсковой части 5598 Ильдаром Хадиятуллиным. В этот же день пройдет мастер-класс от студии «Город мастеров», на котором детей научат изготавливать браслеты из кожи.

25 февраля посетители смогут прослушать интерактивную лекцию «Военная история Казани». В этот же день пройдут научное шоу «Папина наука» с демонстрацией необычных экспериментов на ловкость и силу и мастер-класс по живописи.

 


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