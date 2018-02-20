В Елабужском районе впервые прошел конкурс «Маленький мистер»

(Елабуга, 20 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В селе Танайка Елабужского района впервые прошел конкурс «Маленький мистер». 14 ребят в возрасте от 3 до 15 лет со всего района боролись за почетное звание. Конкурс прошел под знаком Года детства, который был объявлен в Елабуге в этом году, а также мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества.

Каждый из участников старался удивить жюри артистичностью и необычным подходом к заданиям. Всего было 4 конкурса: визитка, дефиле, интеллектуальное задание и творческий конкурс. Например, 8-летний Глеб Карпов из села Большое Елово покорил судей своей галантностью. По результатам всех заданий конкурса ни один участник не остался без подарка, а вот победителей определили в трех возрастных группах. Ими стали Матвей Юсупов, Глеб Карпов, Данил Саутин. Специальный приз в номинации «Мистер талант» получил Никита Рожин.

