Экспонаты Нацмузея РТ представят на выставке «Сказание о граде Свияжск» в Третьяковке

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В Третьяковской галерее 21 февраля откроется выставка «Сказание о граде Свияжске» с участием крупнейших музеев России, среди которых заявлен и Нацмузей РТ. Об этом сообщает пресс-служба музея.

На выставке будут представлены рукописи и иконы 16 века, рассказывающие о военном походе, основании города Свияжска, украшении его монастырей и храмов. Зритель также узнает о первых, прославившихся в этой земле святых.

Среди экспонатов Национального музея РТ — 11 исторических раритетов, представляющих образцы лицевого шитья и памятники книжной культуры 15 — 17 веков.

Особую значимость имеет пелена с изображением Богоматери Казанской — самое древнее изображение знаменитой чудотворной иконы, явленной в 1579 году в Казани.

Выставка открывается в рамках долгосрочной программы Москвы и Татарстана и будет работать до 20 мая.