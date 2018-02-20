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О Дне защитника Отечества расскажут в ИА «Татар-информ»

20 февраля 2018, 09:00

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
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(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Сегодня, 20 февраля, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная Дню защитника Отечества, с участием военного комиссара Республики Татарстан Сергея Погодина, начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Дмитрия Гурылева, начальника пункта отбора на военную службу по контракту, подполковника Виталия Елагина.


На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.


Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.
 


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