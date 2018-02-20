В театре Камала откроется педагогическая лаборатория

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Завтра в татарском академическом театре им. Г. Камала начнет работу лаборатория театральной педагогики. Темой семинара по подготовке учителей станет анализ взаимодействия театра и образовательных учреждений.

«Мы убеждены, что педагоги, оснащенные современными театральными технологиями, легче найдут контакт с детьми в образовательном процессе и креативно подойдут к внеклассной работе», – считает директор театра им. Г. Камала Ильфир Якупов.

Для участия в лаборатории, организованной совместно с КФУ, приглашены более 200 специалистов: преподаватели вуза, директора городских и районных школ Татарстана, сотрудники театра. В дальнейшем такие встречи планируется сделать периодичными, а разработанные технологии будут внедрены в школах республики.

