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Экономика и финансы

Завод Armstrong в «Алабуге» получил «экологический» сертификат

20 февраля 2018, 03:34

Компания позиционирует себя как производитель экологически чистой продукции, выпускаемой из так называемого «зеленого сырья».

(Елабуга, 20 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Резидент ОЭЗ «Алабуга» компания Armstrong получила сертификат международной системы качества ISO 14001, подтверждающий соответствие производства нормам экологического менеджмента. Об этом сегодня сообщили впрес-службе ОЭЗ.

На предприятии по выпуску потолочных панелей частично введена система раздельного сбора отходов, а также проведена работа по анализу и уменьшению выбросов с предприятия, что в итоге положительно сказывается на всей экологической обстановке «Алабуги».


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