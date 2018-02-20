Завод Armstrong в «Алабуге» получил «экологический» сертификат

(Елабуга, 20 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Резидент ОЭЗ «Алабуга» компания Armstrong получила сертификат международной системы качества ISO 14001, подтверждающий соответствие производства нормам экологического менеджмента. Об этом сегодня сообщили впрес-службе ОЭЗ.
На предприятии по выпуску потолочных панелей частично введена система раздельного сбора отходов, а также проведена работа по анализу и уменьшению выбросов с предприятия, что в итоге положительно сказывается на всей экологической обстановке «Алабуги».