Мурат Димитров из Казани завоевал «уличный Оскар» в Ставрополе

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Советник председателя молодежного правительства РТ Мурат Димитров получил премию уличного искусства «Кардо» или как неофициально ее прозвали – «уличный Оскар», сообщает «Ставропольская правда».



18 февраля в Ставрополе состоялась очная защита во Всероссийской премии за развитие уличных культур – федеральной премии, которая выявляет самых активных граждан в шести номинациях: «Танцор года», «Трейсер года», «Воркаутер года», «Общественник года», «Предприниматель года» и «Медиамейкер года».



В номинации «Предприниматель года» победил руководитель социально-спортивного движения «Зеленый фитнес» и советник председателя молодежного правительства РТ Мурат Димитров.



Премия «Кардо» была поддержана грантом Владимира Путина.



На церемонии вручения наград присутствовали видные деятели Ставрополя. Также в рамках мероприятия состоялся концерт при участии рок-группы Rauma-Riki. DJ WenCKий – победитель международной битвы Event Диджеев «Звук-Кач» исполнил хип-хоп и клубную музыку.



В холле ставропольского Дворца культуры проходили мастер-классы по рисунку чернилами, были представлены экзотические украшения из растений. Также все желающие могли погрузиться в виртуальную реальность с помощью специальных очков или попробовать сладкую вату, изготовленную мимом.