В Елабуге зарегистрировано 10 случаев мышиной лихорадки

(Елабуга, 20 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В 2017 году в Елабуге было зарегистрировано 10 случаев заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом сообщили в территориальном отделе Роспотребнадзора РТ по Елабужскому району.

По словам специалистов управления, анализ причин и условий заражения свидетельствует о том, что преобладают лесные заражения — семь фактов; бытовых заражений — зарегистрировано три случая. Всего в 2017 году в Елабужском районе зарегистрировано 7649 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. В основном преобладали острые респираторные инфекции и грипп, на долю которых приходилось 75,2 процента.