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Спорт

WADA опровергло причастность к срыву тренировки Алины Загитовой на Олимпиаде

19 февраля 2018, 20:58

В WADA посоветовали обратиться за комментариями в Международный олимпийский комитет, «который отвечает за допинг-тестирование на Играх».
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что у WADA нет допинг-офицеров на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя пресс-службы WADA Джеймса Фицджеральда.

«WADA не отвечает за допинг-тесты на Олимпиаде», — заявил Фицджеральд и предложил обратиться за комментариями в Международный олимпийский комитет, «который отвечает за допинг-тестирование на Играх». 

Ранее сообщалось, что допинг-офицеры WADA сорвали официальную тренировку российской фигуристки Алины Загитовой.


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