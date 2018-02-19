WADA опровергло причастность к срыву тренировки Алины Загитовой на Олимпиаде

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что у WADA нет допинг-офицеров на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя пресс-службы WADA Джеймса Фицджеральда.

«WADA не отвечает за допинг-тесты на Олимпиаде», — заявил Фицджеральд и предложил обратиться за комментариями в Международный олимпийский комитет, «который отвечает за допинг-тестирование на Играх».

Ранее сообщалось, что допинг-офицеры WADA сорвали официальную тренировку российской фигуристки Алины Загитовой.