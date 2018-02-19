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Наука и образование

В Казанском федеральном университете пройдет «Эконочь»

19 февраля 2018, 21:56

Участники «ночи науки» побывают на практических занятиях и послушают лекции.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Казанском федеральном университете 2 марта пройдет «Эконочь». Участников «ночи науки» ждут увлекательные лекции от преподавателей вуза, сообщает Минобрнауки РТ.

Проект «PROНаука в КФУ» состоит из нескольких частей. Это, в частности, научно-популярный лекторий, практические занятия, «умные» развлечения и образовательные интерактивы.

Все желающие смогут стать участниками опытов и экспериментов, проверить свои знания в викторинах, увидеть уникальные экспонаты Зоологического музея КФУ. Также собравшиеся узнают, излучают ли телефоны радиацию и чем отличается вода из разных районов Казани.

В отдельной секции школьникам расскажут о проектах, которые создает Казанский федеральный университет для благоустройства города. 


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