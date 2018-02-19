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Спорт

Челнинцы стали призерами этапа Кубка мира по спортивной акробатике

19 февраля 2018, 21:17

Челнинские акробаты заняли 3-е и 5-е места.
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(Набережные Челны, 19 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Челнинцы стали призерами этапа Кубка мира по спортивной акробатике. Соревнования завершились в городе Пуурс (Бельгия).

По итогам соревнований женская группа в составе Айдуковой Анастасии, Ибатуллиной Алины и Корнийчук Виктории заняли третье место. Также пятое место заняла женская пара Алии Салаховой и Дианы Тухватуллиной.

Благодаря успешному выступлению челнинцы примут участие в Финале кубка мира по спортивной акробатике, который пройдет с 27 февраля по 6 марта в Португалии.
 


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