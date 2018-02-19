В Казани появится Центр продажи услуг ГЖД для грузоотправителей

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Столица Татарстана станет вторым городом в Казанском регионе Горьковской железной дороги, где откроется Центр продажи услуг. Уже с этого года комплекс будет оказывать помощь грузоотправителям по принципу «одного окна». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил заместитель начальника ГЖД по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.

Весной прошлого года подобная площадка была создана в Нижнем Новгороде.

«Центр продажи услуг – это новая форма, которую мы предлагаем клиенту, чтобы проще оформить все документы, получить любую консультацию, практическую помощь. Сейчас эти операции несколько разрозненны, поэтому хотим все объединить. Чтобы клиент пришел, отработал в “одно окно”, все вопросы решил и отправил груз туда, куда ему необходимо», – рассказал собеседник информагентства.

По его словам, центр планируется открыть во втором квартале этого года, в настоящее время рассматриваются варианты по его размещению.

«Концепция полностью сформирована. Единственное, осталось определить, где его территориально разместить, чтобы было удобно грузоотправителям. Думаю, эта форма работы себя зарекомендует. Сейчас клиенту приходится подписывать договор, много бегать, получается, что временной интервал очень большой, мы хотим его сократить, минимизировать все хождения», – пояснил Александр Черемнов.