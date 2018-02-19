Минниханов принял участие в заседании Бюро Высшего Совета «Единой России»

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в заседании Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия» в Москве под председательством Бориса Грызлова. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

Темой встречи стали два вопроса: исполнение 14 партийных проектов в регионах и состав экспертной группы, которая будет оценивать исполнение проектов.

Среди наиболее известных партийных проектов отметили проект «Управдом», посвященный наведению порядка в сфере ЖКХ, «Старшее поколение», «Демографический проект», проект «Городская среда» и другие.

Ранее руководителем общественного совета проекта «Городская среда» от партии «Единой Россия» был назначен Рустам Минниханов.

Как положительный инструмент по работе с обращениями и жалобами населения был отмечен собственный проект Татарстана — «Народный контроль».

В проекте строительства и ремонта районных домов культуры также опирались на опыт республики, где реализуется республиканская программа строительства и капитального ремонта домов культуры и сельских клубов, было отмечено на заседании.

Партийные проекты должны нарастить вклад в развитие регионов, при этом нужно усилить координацию проектной работы и поддержать региональные и местные отделения, отметил председатель Высшего Совета «Единой России» Борис Грызлов.