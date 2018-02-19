Российская таможня опровергла данные о скоплении грузовиков на границе с Украиной

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Центральном таможенном управлении сообщили, что пропускной пункт работает в штатном режиме. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«В выходные и утро понедельника отмечалась неравномерность потока грузового транспорта с сопредельной территории, но на нейтральной полосе перед въездом в Россию очередей не наблюдалось. На данный момент ситуация сохраняется», — говорится в сообщении.

Ранее в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины заявили, что Россия в течение двух дней не пропускает грузовые фуры через границу, в результате чего у международного пункта пропуска Гоптовка скопилось порядка сотни грузовиков.