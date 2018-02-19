«Аэрофлот» рассказал подробности инцидента с главой Якутии

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Глава Якутии Егор Борисов и его помощник Евгений Шигапов отказались предъявить посадочные талоны, а Шигапов при этом пытался проникнуть в кабину пилота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Аэрофлот».

«Пассажиры Е. Борисов, П. Борисова и Е. Шигапов пришли на посадку последними с большим количеством пакетов Duty Free и ручной клади. На просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочные талоны в категоричной форме отказались, выражали крайнее возмущение правилами авиакомпании, словесно оскорбляли бортпроводников и негативно высказывались об авиакомпании», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

При этом пассажиры предъявляли свои служебные удостоверения, отметили в компании.

«Далее Е. Шигапов попытался самовольно проникнуть в кабину пилотов, на замечания и требования членов экипажа не реагировал. По решению КВС (командира воздушного судна — ред.) пассажир был снят с данного рейса и передан полиции», — добавили в авиакомпании.

Сейчас рассматривается вопрос о привлечении пассажира Шигапова к ответственности по статье 11.17 КоАП РФ, отметил представитель «Аэрофлота».