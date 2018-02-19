(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Сирии и Ираке на стороне боевиков воюют свыше 80 жителей Татарстана, сообщается в отчетах МВД республики, опубликованных на сайте Госсовета РТ.

Также в материалах ведомства говорится о том, что в период с 2014 по 2017 год в Россию из террористических организаций Сирии и Ирака вернулись восемь жителей Татарстана. Все они привлечены к уголовной ответственности по статье «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем».

В розыск объявлены 78 жителей республики, из них 67 — в международный розыск по линии Интерпола. Предположительно, все разыскиваемые находятся на территории Сирии.

Министерство внутренних дел Татарстана также приводит неутешительные цифры – в боевых действиях погибли по меньшей мере десять татарстанцев, воевавших на стороне боевиков.