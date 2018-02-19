Челнинская молодежь примет участие в городском этапе конкурса «Лидер XXI века»

(Набережные Челны, 19 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Челнинская молодежь примет участие в городском этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных организаций «Лидер XXI века». Очный тур конкурса стартует 1 марта.

В этом году конкурс проходит по таким номинациям: «Активист детского общественного объединения 11 — 13 лет»; «Лидер детского/молодежного общественного объединения 14 —15 лет»; «Лидер детского/молодежного общественного объединения 16 — 17 лет»; «Лидер молодежного общественного объединения 18 — 30 лет»; «Руководитель детского общественного объединения 18 — 30 лет»; «Руководитель молодежного общественного объединения 18 — 30 лет» и «Лидер студенческого объединения вуза/ссуза».

На первоначальном этапе желающим необходимо оформить заявку и анкету, отправив все данные в оргкомитета молодежный центр «Орион». Кроме этого, каждому участнику необходимо подготовить портфолио, отражающее достижения конкурсанта с фотографиями, дипломами, резюме на тему: «Мой опыт, мои достижения» в свободной форме, написать эссе «Мой успех – успех моего общественного объединения – успех моей страны. Успех моей страны – успех моего общественного объединения – мой успех». Также необходимо подготовить и расписать социальный проект, в реализации которого конкурсант принимает участие, а позднее на очном этапе защитить его.

Очный тур конкурса пройдет с 1 по 4 марта. Эксперты конкурса оценят творческую самопрезентацию, защиту проекта, портфолио, эссе, а также оценят роль каждого участника в деловой игре. Финал пройдет в ИТ-парке города 22 марта.

Победители и призеры городского этапа конкурса будут рекомендованы к участию в республиканском этапе всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных организаций «Лидер XXI века».

Организаторами конкурса в Автограде являются управление образования и по делам молодежи, молодежный центр «Орион» и городской Центр общественных организаций.

