(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Челябинске по подозрению в насилии над детдомовцами задержан мужчина, сообщает ТАСС.

51-летнего уроженца Челябинской области задержали по подозрению в изнасиловании семерых воспитанников детского дома. Как стало известно Следственному комитету, один из приемных детей рассказал родителям об издевательствах, которые происходили с ним и еще с несколькими воспитанниками в детдоме. Они тут же обратились с заявлением в полицию.

Задержанному предъявлено обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Кроме того, в отношении должностных лиц органов социальной защиты возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». С детьми работают психологи.