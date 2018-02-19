Обновление систем очистки в Нижегородской области снизит загрязнение Волги в девять раз

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Строительство новых и реконструкция существующих объектов очистки (всего 117) по проекту оздоровления Волги в Нижегородской области позволят снизить сброс стоков с фактических 90 процентов до 10, сообщает портал newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу депутата ГД РФ Артема Кавинова.

«Сейчас есть общее понимание дорожной карты по проекту очистки бассейна Волги. Всего в нашем регионе планируется до 2025 года построить и реконструировать 117 различных объектов. Из них — 2 в этом году, 8 — в следующем, 19 в 2020-м и 88 объектов с 2021 по 2025 год», — пояснил депутат.

Перечень объектов, негативно воздействующих на воды Волги, уже направлен в федеральное правительство. В него вошли как объекты, осуществляющие непосредственно сбросы загрязненных вод, так и затонувшие предметы, несанкционированные свалки, площадки захоронения химических отходов и другое.

В 2019 году планируется реконструировать очистные сооружения в деревне Красная слобода Борского района и построить новые на Ново-Сормовской водопроводной станции в Копосово. В 2020 году — реконструировать очистные сооружения в Воскресенском районе, построить объект водооотведения в Городце и очистные сооружения в Сокольском. Кроме того, за этот период реконструированы и построены будут также объекты в Бору, Заволжье, Чкаловске, Ветлуге, Шахунье, Ковернино и Варнавино.

«Сейчас уточняется вся система финансовых расчетов. Общая сумма, которую планируется потратить на очистку Волжского бассейна более 200 миллиардов. Это в целом дорогостоящие мероприятия. Например, реконструкция очистных сооружений в Ветлужском районе — в двух поселках — потребует более 200 миллионов рублей. И сейчас прописывается схема выделения средств. Это компетенция федерального правительства и в Нижегородской области ждут документацию из Москвы», — подытожилил Кавинов.

Только для очистки от Волги на территории Нижегородской области потребуется 15 млрд рублей. 10 млрд будут получены из федерального бюджета, 2,6 — из областного, еще 2,2 млрд, как планируется, составят средства внебюджетных источников, 520 млн рублей — из местных.