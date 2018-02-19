Заявление митрополита Феофана и муфтия Самигуллина по поводу трагических событий в Кизляре

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан и председатель Духовного управления мусульман РТ муфтий Камиль хазрат Самигуллин выразили соболезнования по поводу трагедии в православном храме в Кизляре.

«Трагедия в Кизляре ударила не только по православным — она отозвалась болью в сердцах всех верующих людей. Потому что только глубоко неверующий и далекий от религии человек может совершить грех убийства и грех святотатства в день, который в православной традиции почитается как Прощеное воскресенье и знаменует собой канун Великого Поста. Какими бы лозунгами ни прикрывался террорист, своим чудовищным поступком он поставил себя вне всех религий и вне всякого человеческого общежития», — говорится в совместном заявлении духовных представителей Татарстана.

Те, кто направлял руку террориста в Кизляре, хотели рассорить мусульман и православных и бросить тень на ислам. Такую цель обыкновенно преследуют все провокации и теракты, которые совершаются против православных храмов там, где большинство составляет мусульманское население, уверены митрополит Феофан и муфтий Камиль хазрат.

«Но в России, как ни в какой другой стране, выстроены крепкие связи между православием и исламом, и ничья рука не в состоянии разорвать эти нити, которые сплетались на протяжении более чем тысячелетия. Истинно верующий человек понимает, что путь, избираемый террористами, прямиком ведет к погибели, а вовсе не в райские врата, как об этом говорят разные псевдо-проповедники. В Кизляре погибли и тяжело пострадали несколько христианских душ, и мы глубоко скорбим об их безвременной смерти. Но в стократ страшнее участь того, кто совершил это чудовищное злодеяние — и по канонам православия, и по канонам ислама он не найдет за порогом смерти приюта и успокоения, тогда как души невинно убиенных им людей с радостью будут приняты Создателем и утешены им», — отметили духовники Татарстана.

Россия демонстрирует сегодня миру, в какой искренней дружбе и соработничестве должны жить христиане и мусульмане, и Татарстан является матрицей таких добрососедских отношений, считают духовные представители республики.

Митрополит Феофан и муфтий Камиль хазрат сообщили, что молятся об упокоении невинно убиенных в Кизляре и о скорейшем выздоровлении раненых.