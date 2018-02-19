Россия увеличила экспорт легковых автомобилей на 23 процента

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Экспорт автомобилей отечественного производства по итогам прошлого года вырос на 23 процента и достиг почти 39 тыс. единиц, сообщает «Автостат».

По данным «Автостата», 40 процентов из общего числа выведенных из России машин приходится на Skoda. На втором месте — Lada (10 тыс. машин), на третьем месте — Renault (более 3,5 тыс. машин). Также в пятерку лидеров вошли Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.

Больше всего экспортных автомобилей было поставлено в Чехию (около 40 процентов всех автомобилей) и Латвию. Также среди основных направлений экспорта — Китай, Азербайджан и Ливан.