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Экономика и финансы

Россия увеличила экспорт легковых автомобилей на 23 процента

19 февраля 2018, 20:44

Экспорт составил почти 39 тысяч машин.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Экспорт автомобилей отечественного производства по итогам прошлого года вырос на 23 процента и достиг почти 39 тыс. единиц, сообщает «Автостат». 

По данным «Автостата», 40 процентов из общего числа выведенных из России машин приходится на Skoda. На втором месте — Lada (10 тыс. машин), на третьем месте — Renault (более 3,5 тыс. машин). Также в пятерку лидеров вошли Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.

Больше всего экспортных автомобилей было поставлено в Чехию (около 40 процентов всех автомобилей) и Латвию. Также среди основных направлений экспорта  — Китай, Азербайджан и Ливан.

 


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