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Красный автобус снес столб у Дворца водных видов спорта в Казани

19 февраля 2018, 18:25

Красный автобус снес столб у Дворца водных видов спорта в Казани В аварии серьезные повреждения получил автомобиль «Рено Каптюр».

 (Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Пользователи социальных сетей делятся фотографиями аварии с участием красного автобуса, которая произошла напротив Дворца водных видов спорта.

Авария произошла сегодня днем в Казани. Судя по фото, водитель автобуса вначале совершил столкновения с автомобилем «Рено Каптюр», после чего вылетел с дороги и врезался в столб.

В ДТП повреждения получила французская иномарка – сильно деформирована крышка багажника, задний бампер и фара.
Данные о пострадавших в аварии уточняются.


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