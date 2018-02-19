Красный автобус снес столб у Дворца водных видов спорта в Казани

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Пользователи социальных сетей делятся фотографиями аварии с участием красного автобуса, которая произошла напротив Дворца водных видов спорта.

Авария произошла сегодня днем в Казани. Судя по фото, водитель автобуса вначале совершил столкновения с автомобилем «Рено Каптюр», после чего вылетел с дороги и врезался в столб.

В ДТП повреждения получила французская иномарка – сильно деформирована крышка багажника, задний бампер и фара.

Данные о пострадавших в аварии уточняются.