Запасы зерна к февралю в России выросли почти на 20 процентов

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Запасы зерна в российских сельскохозяйственных организациях по данным на 1 февраля 2018 года выросли на 18,7 процента по сравнению с той же датой в прошлом году, сообщает Росстат.

По данным Росстата, запасы достигли 42,194 млн т. Запасы пшеницы составили почти 14 млн т, что на 25,3 процента больше, чем годом ранее. Запасы ржи выросли на 15 процентов — до 580 тыс. т.

Запасы ячменя увеличились почти на 13 процентов, гречихи — на 11 процентов, запасы овса — на 6 процентов.