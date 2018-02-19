На охрану семи стадионов ЧМ-2018 выделят 385 млн рублей

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). ФГУП «Спорт-Инжиниринг», которое является заказчиком-застройщиком стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года, объявило конкурсы на охрану футбольных арен на общую сумму около 385 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госуслуг.

В техзадании говорится о стадионах в семи городах России: Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Екатеринбург и Калининград.

Согласно документам, на каждом стадионе должны быть организованы более 30 круглосуточных постов охраны, системы охранной и тревожной сигнализаций, средства оповещения, металлодетекторы, системы радиационного контроля, индикаторы опасных жидкостей, комплекты экспресс-анализа наличия следов взрывчатых веществ, блокираторы радиоуправляемых взрывных устройств и средства связи.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.