Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

На охрану семи стадионов ЧМ-2018 выделят 385 млн рублей

19 февраля 2018, 18:16

В техзадании говорится о стадионах в семи городах России: Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Екатеринбург и Калининград.
Три футбольные сборные поселятся в Татарстане во время ЧМ-2018
Глава института Национальных антидопинговых агентств: ЧМ-2018 может пройти без России
Финансирование татарстанских объектов ЧМ-2018 не будет увеличено
Кэмерон не считает, что Россию надо лишить права проведения ЧМ-2018 по футболу
Вице-премьер Великобритании требует лишить Россию чемпионата мира по футболу-2018

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). ФГУП «Спорт-Инжиниринг», которое является заказчиком-застройщиком стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года, объявило конкурсы на охрану футбольных арен на общую сумму около 385 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госуслуг.

В техзадании говорится о стадионах в семи городах России: Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Екатеринбург и Калининград.

Согласно документам, на каждом стадионе должны быть организованы более 30 круглосуточных постов охраны, системы охранной и тревожной сигнализаций, средства оповещения, металлодетекторы, системы радиационного контроля, индикаторы опасных жидкостей, комплекты экспресс-анализа наличия следов взрывчатых веществ, блокираторы радиоуправляемых взрывных устройств и средства связи.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter