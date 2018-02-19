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Экономика и финансы

«Газпром» уложил почти половину морского участка «Турецкого потока»

19 февраля 2018, 18:46

В этом году инвестиции «Газпрома» в строительство газопровода могут составить более 180 млрд рублей.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Участок газопровода «Турецкий поток», проходящий по черноморской акватории, уложен на 48 процентов, сообщает ТАСС.

На данный момент уложено более 880 км газопровода, что составляет почти половину всего участка. В этом году вложения «Газпрома» в строительство газопровода могут составить более 180 млрд рублей.

Строительство газопровода идет на нескольких участках — на берегу в России и Турции, а также в акватории Черного моря. Планируется, что газопровод будет запущен в конце следующего года.

 


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