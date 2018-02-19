«Газпром» уложил почти половину морского участка «Турецкого потока»

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Участок газопровода «Турецкий поток», проходящий по черноморской акватории, уложен на 48 процентов, сообщает ТАСС.

На данный момент уложено более 880 км газопровода, что составляет почти половину всего участка. В этом году вложения «Газпрома» в строительство газопровода могут составить более 180 млрд рублей.

Строительство газопровода идет на нескольких участках — на берегу в России и Турции, а также в акватории Черного моря. Планируется, что газопровод будет запущен в конце следующего года.