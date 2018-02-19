День защитника Отечества в Нацмузее РТ пройдет под лозунгом «Приведи папу в музей!»

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Национальном музее РТ 23 февраля отпразднуют День защитника Отечества. Музейная программа пройдет под лозунгом «Приведи папу в музей!», сообщает пресс-служба музея.



В организации программы «Воин на все времена» принял участие военно-исторический клуб «Витязь». Посетители музея узнают, чем занимались мужчины в различные периоды истории. Представители сильного пола смогут попробовать себя в ратном деле – проверить свою меткость с помощью лука и топора; освоить приемы строевой подготовки наполеоновских времен; выполнить упражнения «штыком – коли», «прикладом – бей»; разобрать и собрать автомат времен Великой Отечественной войны.



Прошедшие все испытания получат сертификат «Достойного воина всех эпох». В это же время в музее будет работать «Музыкальная гостиная», где можно будет послушать и исполнить песни военных лет.