Плющенко сделает из дочери Киркорова звезду фигурного катания

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», которую возглавляет олимпийский чемпион Евгений Плющенко, будет учиться шестилетняя дочь Филиппа Киркорова – Алла-Виктория Киркорова.



Киркоров рассказал, что его дочь мечтает обучиться этому виду спорта. Яна Рудковская в свою очередь заверила, что из девочки может вырасти настоящая чемпионка.



В качестве примера она привела общего с Плющенко сына – Александра Плющенко, которого в семье шутливо называют Гном Гномыч. Пятилетний мальчик занимается в школе своего отца, выступает, снимается в рекламе различных брендов и уже заработал свой первый миллион.



Рудковская также посетовала, что сборная России по фигурному катанию на сегодняшний день представляет грустное зрелище, и нужно дождаться, когда подрастет Плющенко-младший, чтобы заработать медали для России. Впрочем, многие осуждают семью за то, что они зарабатывают на своем сыне, подвергая детский организм сильным нагрузкам.