Плющенко сделает из дочери Киркорова звезду фигурного катания

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», которую возглавляет олимпийский чемпион Евгений Плющенко, будет учиться шестилетняя дочь Филиппа Киркорова – Алла-Виктория Киркорова.
Киркоров рассказал, что его дочь мечтает обучиться этому виду спорта. Яна Рудковская в свою очередь заверила, что из девочки может вырасти настоящая чемпионка.
В качестве примера она привела общего с Плющенко сына – Александра Плющенко, которого в семье шутливо называют Гном Гномыч. Пятилетний мальчик занимается в школе своего отца, выступает, снимается в рекламе различных брендов и уже заработал свой первый миллион.
Рудковская также посетовала, что сборная России по фигурному катанию на сегодняшний день представляет грустное зрелище, и нужно дождаться, когда подрастет Плющенко-младший, чтобы заработать медали для России. Впрочем, многие осуждают семью за то, что они зарабатывают на своем сыне, подвергая детский организм сильным нагрузкам.
Посмотрели с Женей @plushenkoofficial сегодня рано утром выступление мужчин в командном турнире на Олимпийских играх и очень расстроились... как сказали европейские комментаторы,что теперь ждём когда подрастёт Плющенко -младший чтобы быть достойной сменой своего отца,пока у русских мужчин все грустно!Впервые не участвует Плющенко за 12 лет в Олимпийских играх ((( Саня же @gnomgnomych реально много работает ,очень старается, кто знает возможно он действительно сможет!💪🏻💪🏻💪🏻 @angelsofplushenko ⛸ ps А мы завтра продолжим болеть за девочек и танцевальные пары ! Кто будет смотреть прямые эфиры завтра ?
Саша @gnomgnomych учит аксель👌Тренер Амир. Sasha learning the Axel jump .Coach Amir @amir_habi