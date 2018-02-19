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Общество, Здоровье и среда

Экологи Татарстана поймали виновного в загрязнении реки Улемы

19 февраля 2018, 23:04

Происшествие зафиксировано в районе автодороги Казань — Буинск — Ульяновк.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Загрязнение реки Улемы снегом с реагентами, представляющими опасность для водного объекта, обнаружили экологи в Апастовском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Происшествие зафиксировано в районе автодороги Казань — Буинск — Ульяновк. Злоумышленник выбросил грязный снег в реку Улему с моста. Нарушение экологического законодательства произошло вблизи населенного пункта Чуру-Барышево.

Экологи задержали виновника прямо на месте нарушения. Руководитель организации, занимавшейся очисткой дорог от снега, привлечен к ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение требований к охране водных объектов).

Это не первое нарушение экологического законодательства в феврале в Татарстане. Штраф в полмиллиона рублей грозит другому нарушителю за незаконный сброс снега в Казанку. В составе отобранных проб выявлены реагенты и нефтепродукты, которые в период таяния представляют опасность для водного объекта, говорится в сообщении пресс-службы.
 


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