Федерация керлинга обратилась в СК РФ по делу о допинге в пробах Крушельницкого

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Федерация керлинга России направила в Следственный комитет РФ просьбу расследовать появление допинга в пробах керлингиста Александра Крушельницкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента ФКР Андрея Созина.

«Федерация направила заявление в Следственный комитет РФ с просьбой разобраться в ситуации», — цитирует агентство Созина.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе Крушельницкого на Играх в Пхенчхане найдены следы мельдония. В Международном олимпийском комитете (МОК) предполагают, что допинг могли подмешать в пробу.

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий 13 февраля обыграли команду Норвегии в дабл-миксте и завоевали «бронзу» Олимпиады.