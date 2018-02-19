В Бавлах установлен контейнер для сбора термометров и батареек

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Жители Бавлов могут избавиться от старых люминесцентных ламп, ртутных термометров и батареек безопасным для экологии способом. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Опасные отходы в городе можно сдать в специальный контейнер, который установлен в здании торгового центра по адресу: Энгельса, 49. Недавно установленный пункт сбора опасных отходов уже пользуется большим спросом у местного населения.

Люминесцентные лампы, ртутные термометры и батарейки относятся к первому классу опасности отходов. Они содержат в себе вредные вещества, наличие которых в природе может привести к негативным последствиям.

Реализация проекта по раздельному сбору мусора продолжается в Татарстане. В прошлом году жители Казани собрали 5 тонн батареек. Экологи установили в городе 30 контейнеров, обустроили 67 специализированных площадок. Всего в столице Татарстана появились 147 контейнеров и бункеров для сбора отходов.

Раздельный сбор мусора продолжается в этом году. В рамках госпрограммы Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ приобретены спецконтейнеры для сбора ртутных ламп и градусников. В 2018 году 60 таких контейнеров будет установлено в Казани и еще 40 – в Набережных Челнах.