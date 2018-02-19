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Число несчастных случаев на производстве в России снизилось на треть

19 февраля 2018, 21:46

В прошлом году была погашена задолженность по зарплате более 1 млн работников предприятий на общую сумму почти 21 млрд рублей.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Число несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в России в прошлом году снизилось на 32 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Ольгу Голодец.

За 2017 год количество несчастных случаев со смертельным исходом на предприятиях уменьшилось на 32 процента. Это предмет особой заботы Роструда, отметила Голодец.

Роструд контролирует не только безопасность на производстве, но и отслеживает оплату труда, подчеркнула вице-премьер. По ее словам, в прошлом году была ликвидирована задолженность по зарплате более 1 млн работников различных организаций на общую сумму почти 21 млрд рублей.

 


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