В Казани продемонстрировали документальный фильм о Марджани

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Участникам Международной научно-практической конференции, посвященной 200-летию Шигабутдина Марджани, показали документальный фильм о выдающемся ученом, богослове. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что 2018 год объявлен ДУМ РТ Годом Шигабутдина Марджани. Фильм был снят в рамках мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения великого богослова.

В работе международной конференции приняли участие многочисленные почетные гости, среди которых иностранные ученые и богословы. Они рассказали о вкладе Марджани в исламское наследие.

