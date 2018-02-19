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Духовная жизнь

В Казани продемонстрировали документальный фильм о Марджани

19 февраля 2018, 19:24

Фильм был снят в рамках мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения великого богослова.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Участникам Международной научно-практической конференции, посвященной 200-летию Шигабутдина Марджани, показали документальный фильм о выдающемся ученом, богослове. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что 2018 год объявлен ДУМ РТ Годом Шигабутдина Марджани. Фильм был снят в рамках мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения великого богослова.

В работе международной конференции приняли участие многочисленные почетные гости, среди которых иностранные ученые и богословы. Они рассказали о вкладе Марджани в исламское наследие.
 


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