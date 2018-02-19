В Казани задержали укравшего моноблоки из офиса рецидивиста

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Казани полицейские раскрыли кражу моноблоков из офиса, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

В конце января в полицию обратился сотрудник одной из компаний Казани. Он рассказал, что кто-то проник в офисе и украл два моноблока на 30 тысяч рублей.

Предполагаемого вора поймали по «горячим следам». Им оказался 25-летний многократно судимый житель Казани. К моменту задержания подозреваемый успел продать моноблоки и потратить все деньги. В преступлении молодой человек сознался.

Задержанного допросили и отпустили домой под подписку о невыезде. Сейчас в отношении рецидивиста заведено уголовное дело по статье «Кража».