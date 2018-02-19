Посвященная 200-летию богослова Марджани конференция прошла в Казани

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Казани состоялась международная научно-практическая конференция «Религиозно-богословское наследие мусульман России: история и современность». Она приурочена к 200-летию со дня рождения выдающегося ученого, богослова и просветителя Шигабутдина Марджани. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

Поприветствовать гостей пришел муфтий РТ Камиль Самигуллин, который отметил, что перу Марджани принадлежит более 30 трудов. Большинство из них написаны на арабском языке. В своих трудах татарский богослов с позиции Ханафитского мазхаба и матуридитской акыйды отстаивает учение суннитского ислама. Религиозный деятель подчеркнул, что произведения имама широкого разошлись по всему исламскому миру и по праву вошли в сокровищницу мусульманского богословия и науки.

От имени Президента Татарстана Рустама Минниханова многочисленных гостей поприветствовал президент Болгарской исламской академии Камиль Исхаков. Он передал символичную эстафету мероприятий, приуроченных к Году Марджани в республике, от Болгарской исламской академии, где прошли Первые болгарские чтения и Чтения Марджани, Духовному управлению мусульман РТ.

Приняли участие в научно-практической конференции и зарубежные гости — шейхи Ибрахим аль-Мурейхи (Бахрейн), Ибрагим Мараш (Турция), Луайль Халиль (Иордания). Они известны своими глубокими исследованиями наследия Марджани. Гости отметили, что татарский ученый заметно обогатил духовную культуру мусульманского мира. Они считают, что нужно обратить более пристальное внимание к трудам Марджани и предложили сотрудничество в этой области.

В связи с этим ректор Болгарской исламской академии Рафик Мухаметшин в беседе с представителями СМИ поделился, что в настоящее время в стенах учебного заведения готовятся три докторские диссертации по наследию Марджани. Он также подчеркнул, что по уровню и глубине своих богословских знаний Марджани является крупнейшим татарским ученым не только своего времени, но и в истории. По его словам, за рубежом труды татарского богослова являются настольными книгами современных исследователей. Он посетовал, что на сегодняшний день почти ни одно произведение Марджани не переведено на русский или татарский языки.