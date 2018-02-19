Путин продлил амнистию капитала до марта 2019 года

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о продлении срока амнистии капиталов до февраля 2019 года. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Согласно документу, второй этап амнистии капитала продлится с 1 марта 2018 этого года по 28 февраля 2019 года. После добровольной декларации предприниматели получат возможность вернуть в Россию капитал, не выплачивая налог на прибыль или НДФЛ.

Граждане могут задекларировать не только открытые, но и закрытые до 1 марта банковские счета, но при условии, если они были открыты до начала января этого года. Предприниматели, подававшие декларацию на первом этапе, смогут представить ее еще раз.

Первая амнистия капиталов проходила в России с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. По данным Минфина, декларации подали около 7 тыс. 200 человек.