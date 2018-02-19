(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). До конца года в Набережных Челнах на треть уменьшится число обманутых дольщиков. 1 мая компания «Профит» начнет строительство дома, в который заселят 93 пострадавших от махинаций с жильем челнинца. На сегодня в список обманутых дольщиков Автограда включены 356 человек, пишут «Челнинские известия».

Дом 65/03 готов на 60 процентов, работы здесь не ведутся с 2014 года. В 2017 году застройщик 65 микрорайона — компания «Фон» — был объявлен банкротом.

«С юридической точки зрения мы не имели права заниматься этим объектом. Сегодня проблема решена на уровне первого заместителя председателя Правительства РТ Рустама Нигматуллина. Схема работы с компаниями, которые изъявят желание достроить дома обманутых дольщиков, отработана и одинакова для всех, — прокомментировал ситуацию мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. — Организация строит, потом мы ищем способ, как эти затраты возместить».

Как пояснил градоначальник, некоторые строительные компании ставят городу условия, по которым перевод денежных средств на счета компании-застройщика должен быть осуществлен раньше даты начала строительства. Но это, по словам Магдеева, невыполнимое условие. В 2017 году администрация Набережных Челнов обращалась с предложением ко всем строительным компаниям города, однако откликнулась только компания «Профит».

По решению Президента РТ, фирма получила земельные участки в 34-м и 14-м микрорайонах города на сумму около 200 миллионов рублей. Это, как пояснил Наиль Магдеев, расчет со строителями за уже построенный дом 58/02 и начало строительства 65/03.