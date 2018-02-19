Экзаменационный отдел ГИБДД в Казани будет работать на полдня дольше

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Увеличилось время работы экзаменационного отдела ГИБДД в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

С 19 февраля 2018 года поменялся режим работы экзаменационных отделов ГИБДД Казани, которые находятся в доме №10 по Модельной и в доме №2 по Актайской.

Теперь сдать на права можно с 8 до 18 часов с понедельника по пятницу и в субботу с 8 до 17 часов. Раньше по понедельникам отдел работал только до обеда, что существенно осложняло жизнь будущим автолюбителям.

Госавтоиспекция напоминает, что спланировать свое посещение отделов ГИБДД будет проще, если воспользоваться интернет-ресурсом gosuslugi.ru. С помощью данного сайта можно скачать бланки заявлений, записаться на прием к специалистам и даже заплатить госпошлину. Это ощутимо сэкономит время и нервы.