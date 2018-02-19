У французской фигуристки во время выступления на ОИ расстегнулось платье

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Фигуристка Габриэлла Пападакис, которая в дуэте с Гийомом Сизероном представляет Францию, рассказала о проблемах с платьем во время выступления. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале короткой программы у спортсменки расстегнулось платье, и верхняя часть костюма соскочила.

«Это меня отвлекло, чтобы такое случилось на Олимпиаде — это кошмар. Это произошло в несколько первых секунд, но мы собрались и продолжили прокат, не было другого выбора», — цитирует агентство Пападакис.

Такой эксцесс с фигурсткой происходит впервые, призналась она.

«Я молилась. Это все, что я могла сделать», — сказала девушка на пресс-конференции после выступления.

Французский дуэт занял второе место по итогам короткой программы. Пара набрала 81,93 балла.

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