Рустаму Минниханову представили проект завода синтетических смол

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Заседание президиума Инвестиционного совета РТ состоялось сегодня в Казанском Кремле. Президенту Татарстана презентовали новые инвестпроекты, сообщает пресс-служба лидера республики.

«Сегодня в регионе созданы условия для экономического развития территорий. Это не только особые экономические зоны, но и другая инфраструктура. Так, кроме Набережных Челнов, еще Нижнекамск, Чистополь, Зеленодольск получили статус территории опережающего социально-экономического развития — ТОСЭР. Это очень хорошие перспективы для реализации наших больших и малых инвестиционных проектов», — отметил Минниханов.

Члены президиума Инвестиционного совета рассмотрели и одобрили проект создания производства лифтового и травалаторного оборудования в Зеленодольске.

Также был представлен проект завода синтетических смол, мощность которого составляет 200 тыс. тонн продукции в год. Также члены совета поддержали идею создания музея ПАО «КАМАЗ», который должен открыться в конце следующего года.