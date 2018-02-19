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Экономика и финансы

Рустаму Минниханову представили проект завода синтетических смол

19 февраля 2018, 17:04 , Фото: tatarstan.ru

Рустаму Минниханову представили проект завода синтетических смол Президиуму Инвестиционного совета РТ презентовали проект завода мощностью 200 тыс. тонн продукции в год.
В Инвестиционном совете РТ обсудили работу трех инвестпроектов
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Заседание президиума Инвестиционного совета РТ должно состояться сегодня
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Сегодня инвестиционные проекты особенно важны для развития экономики Татарстана – Президент РТ

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Заседание президиума Инвестиционного совета РТ состоялось сегодня в Казанском Кремле. Президенту Татарстана презентовали новые инвестпроекты, сообщает пресс-служба лидера республики.

«Сегодня в регионе созданы условия для экономического развития территорий. Это не только особые экономические зоны, но и другая инфраструктура. Так, кроме Набережных Челнов, еще Нижнекамск, Чистополь, Зеленодольск получили статус территории опережающего социально-экономического развития — ТОСЭР. Это очень хорошие перспективы для реализации наших больших и малых инвестиционных проектов», — отметил Минниханов.

Члены президиума Инвестиционного совета рассмотрели и одобрили проект создания производства лифтового и травалаторного оборудования в Зеленодольске.

Также был представлен проект завода синтетических смол, мощность которого составляет 200 тыс. тонн продукции в год. Также члены совета поддержали идею создания музея ПАО «КАМАЗ», который должен открыться в конце следующего года.

 


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