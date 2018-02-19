(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). «Ростелеком» представил первую рабочую версию единой биометрической системы – цифровой платформы, разработанной «Ростелекомом» по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций и Центрального Банка РФ. Первая рабочая версия системы имеет все основные компоненты, позволяющие реализовать базовый функционал по распознаванию личности и готова к интеграции информационными системами банков.



Единая биометрическая система использует для идентификации два параметра – голосовой профиль и фотоизображение, что позволяет значительно увеличить точность распознавания живого человека. В системе используются решения ряда вендоров биометрического оборудования для каждого параметра идентификации. Открытая архитектура платформы позволяет быстро интегрировать решения новых вендоров и использовать оптимальные алгоритмы распознавания.



Защитные механизмы системы предусматривают отказ от идентификации в случае низкого процента совпадения с исходными биометрическими данными, которые хранятся в единой биометрической системе. Цифровая платформа размещена в облачной защищенной инфраструктуре «Ростелекома», к которой банки получат доступ через специальные каналы связи системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Данные пользователя будут передаваться в единую биометрическую систему по каналам связи, защищенным с использованием отечественных криптоалгоритмов. Для решения этой задачи «Ростелеком» разрабатывает специальное мобильное приложение со встроенными средствами криптографической защиты информации.



«Ростелеком» начал работу над созданием единой биометрической системы всего полгода назад.



«Ростелеком начал работу полгода назад, когда были преодолены нормативные ограничения, препятствовавшие развитию биометрии в стране: были приняты поправки в законодательство, позволяющие использовать технологии биометрической идентификации при проведении юридически значимых действий. Параллельно с этим “Ростелеком” выбирал оптимальные программные решения, вендоров оборудования и вел переговоры с банками, которые первыми испытают единую биометрическую систему и будут принимать биометрические данные пользователей. Результатом этой работы стала первая рабочая версия системы – это именно те технологии, которые будут использоваться для снятия биометрических данных и верификации пользователей в июле 2018 года, когда система будет запущена в коммерческую эксплуатацию», – комментирует создание первой версии единой биометрической системы вице-президент по развитию ПАО «Ростелеком» Александр Айвазов.

«В ВТБ уже сейчас доля продаж через цифровые каналы доходит до 40 процентов. Создание единой биометрической системы – абсолютно логичный шаг, соответствующий тренду глобальной диджитализации услуг. Ее работа откроет новые возможности для обслуживания клиентов. Разместить депозит, завести накопительный счет, получить кредит, заказать карту, оформить платежи и переводы – большинство банковских продуктов будет доступно без посещения офиса. Уверен, что это будет абсолютно востребовано нашими клиентами», – отметил член правления ВТБ Владимир Верхошинский.



Запуск единой биометрической системы в коммерческую эксплуатацию назначен на 1 июля 2018 г. На сегодняшний день уже более 20 российских банков приступили к тестированию системы. Полный перечень банков, которые будут использовать единую биометрическую систему с момента ее запуска в середине 2018 года, будет сформирован Центральным банком РФ.



В дальнейшем единая биометрическая система может применяться в различных отраслях: финансовом секторе, здравоохранении, образовании, ритейле, e-commerce, для получения государственных и муниципальных услуг. Использование единой биометрической системы сделает доступными целый ряд сервисов и услуг, что повысит качество жизни жителей отдаленных регионов и маломобильных граждан, а также жителей мегаполисов, которые не будут привязаны ко времени работы офисов предоставления услуг.