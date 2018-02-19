ВТБ выдал более миллиона автокредитов

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). ВТБ достиг отметки в 1 млн выданных автокредитов. В честь этого события банк проводит для клиентов специальную акцию «Эпоха вознаграждения», главный подарок в которой – автомобиль Smart ForFour с оформленным полисом КАСКО. Кроме того, ВТБ запускает новую программу «АвтоЮбилей» и предлагает клиентам сниженную ставку от 9,5 процента годовых.

Акция «Эпоха вознаграждения» пройдет в два этапа. В ходе первого победитель получит в подарок новый автомобиль. Для этого до 15 марта необходимо оформить заявку на автокредит по одной из программ банка. 21 марта ВТБ определит главного победителя, награждение которого пройдет до 15 апреля 2018 г.

На втором этапе среди оформивших автокредит с 31 марта по 30 июня 2018 г. банк выберет 48 победителей, которые получат полисы дополнительного страхования автомобиля ДКАСКО (страхование в случае уменьшения действительной стоимости транспортного средства). По итогам каждого месяца будут определяться 16 победителей. Полностью награждение завершится до 30 августа.

В рамках программы «АвтоЮбилей» для клиентов предусмотрены дополнительные опции по страхованию жизни: дисконт в 3 п. п., а при оформлении карты ВТБ «Автолюбитель» – снижение ставки на 2 п. п. Действие новой программы распространяется на автомобили всех марок и моделей при сумме кредита от 300 тысяч рублей. Первоначальный взнос за автомобиль составит от 20 процентов его стоимости. Срок кредита – от 12 до 60 месяцев.

«Уже более 10 лет мы успешно представляем услуги кредитования автолюбителям нашей страны. И отметка в 1 миллион кредитов свидетельствует о высокой востребованности и доверии. Если представить клиентов как жителей одного из городов России, то мы прокредитовали уже каждого жителя Волгограда, Перми, Воронежа или 2/3 населения Санкт-Петербурга. А это обязывает быть лучшими в своем деле. Мы ценим наших клиентов и создаем максимально удобный и полезный для каждодневного использования финансовый инструмент», – комментирует старший вице-президент, руководитель департамента автобизнеса банка ВТБ Алексей Токарев.

Полные правила акции «Эпоха вознаграждения» доступны на сайте банка. С условиями программы «АвтоЮбилей» можно также ознакомиться на сайте ВТБ.